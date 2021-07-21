شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. إلغاء مئات الرحلات الجوية بعد اكتشاف حالات كورونا بالمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد تأكيد حدوث تسع حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموظفين في مطار نانجينج، ألغت المدينة الواقعة شرقي الصين أكثر من 300 رحلة جوية اليوم الأربعاء.

وذكرت السلطات أنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية في اليوم السابق.

وتم إجراء فحوص جماعية في أربع مناطق قريبة من المطار.

ويتعين الآن على أي شخص يريد مغادرة المدينة التي يقطنها 8 ملايين نسمة أن يقدم نتائج سلبية لفحوص كشف الإصابة بكورونا.

وتم اكتشاف إصابات المطار أثناء الفحص الروتيني، وخضه الموظفون المصابون بكورونا للحجر الصحي. ثم تم اختبار المزيد من الموظفين.