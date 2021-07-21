شكرا لقرائتكم خبر عن 2579 إصابة جديدة بكورونا في باكستان .. 25 في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأربعاء 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 16 منها، إصابات محلية،وتسع قادمة من الخارج، بالإضافة إلى خمس حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين حالات الإصابة ، التي تم انتقالها محليا، تسع كانت في تايبيه وخمس في منطقة "تاويوان".

كما أعلن مركز القيادة والعمليات الوطني في باكستان اليوم الاربعاء تسجيل 2579 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن إجمالي حالات الاصابة النشطة في باكستان تجاوز 50 ألف حالة اليوم، ليسجل 51 ألفا و529 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 22 ألفا و 888 حالة.