القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وآخرين بقضايا السرقة في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بتجارة العملة المزيفة وآخرين بقضايا السرقة في العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالعملة المزيفة من فئة (٥٠) الف دينار عراقي، وأن عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن المتهم حيث تم نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء محاولته تصريفها، دونت أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 281 من قانون العقوبات".

واضاف البيان، ان "مفارز مكافحة الإجرام نفذت أوامر القاء القبض بحق أربعة متهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ضمن مناطق حي العامل والكاظمية والزهور والقدس وتم توقيفهم وفق المواد القانونية 446 ، 444 ، 443 ، 442 من قانون العقوبات".