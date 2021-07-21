قطر تهزم هندوراس وتبلغ دور الثمانية بالكأس الذهبية (فيديو)

تأهل منتخب قطر إلى ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات "الكونكاكاف"، بفوزه على هندوراس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وحسم المنتخب القطري، الذي يشارك في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد "الكونكاكاف" (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، المباراة بهدفين نظيفين، سجلهما همام الأمين أحمد، وعبد العزيز حاتم محمد عبد الله، في الدقيقتين 25 و90.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى سبع نقاط، ليتأهل إلى دور الثمانية كمتصدر للمجموعة الرابعة، أمام منتخب هندوراس، الذي تأهل كوصيف بعدما تجمد رصيده عند ست نقاط.

ويلتقي المنتخب القطري في دور خروج المغلوب مع منتخب السلفادور صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما يواجه منتخب هندوراس نظيره المكسيكي متصدر المجموعة الأولى.