دولة مجاورة تحظر دخول المنشآت العامة والخاصة لغير المحصنين ضد كورونا

وأضافت أن المحصنين هم من تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه وذلك مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن شرط التحصين سيكون إلزاميا لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.