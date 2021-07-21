بالفيديو: عشية عيد الأضحى..92  شهيدا وجريحا سقطوا بتفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر

ويقول الأهالي ان الصراعات السياسية هي السبب الرئيس بتلك التفجيرات.. لأنها تأتي تزامنا مع قرب كل انتخابات.

وبحسب احصاءات فان عدد الضحايا قد بلغ اثنين وتسعين.. خمسة وثلاثون منهم سقطوا كشهداء.. فيما تعرض سبعة وخمسون آخرون لجروح متفرقة نقلوا على اثرها للمستشفيات القريبة.

