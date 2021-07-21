شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي باليستي حوثي إيراني الصنع يستهدف مدرسة جنوب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، صباح عيد الأضحى اليوم الثلاثاء، مدرسة واقعة جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت ثانوية الثورة في مديرية جبل مراد بواسطة صاروخ باليستي.

مادة اعلانية

وبحسب المصادر، ألحق القصف الصاروخي الحوثي دماراً هائلاً بالمبنى، دون ورود أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى لعدم تواجد طلبة داخل المبنى، إلا أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين أبناء المنطقة.

وعبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لاستهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران مدرسة الثورة بصاروخ باليستي إيراني الصنع، واعتبر ذلك" استمرارا لمسلسل تدمير البنية التحتية من مدارس ومعاهد وجامعات ومراكز صحية وطرق وجسور في مختلف المحافظات اليمنية".

معارك مأرب (أرشيفية)

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر" إن "ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف ممنهج للقرى ومنازل المواطنين والبنى التحتية في مديريات محافظة مأرب، أعمال انتقامية بعد فشلها في تحقيق أي إنجاز عسكري، والهزائم النكراء التي منيت بها مؤخراً في جبهات المديرية على أيدي الجيش والمقاومة وقبيلة مراد".

ودعا وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي لإدانة هذا الاستهداف الحوثي الممنهج للأعيان المدنية والبنى التحتية بأسلحة إيرانية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وجدد المطالبة بإدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.