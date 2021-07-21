إعدام مواد غذائية فاسدة في حملة مفاجئة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة دمياط، حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية ومنافذ بيع وتصنيع وتوزيع المواد الغذائية، خلال الساعات الأخيرة.

أسفرت الحملة عن إعدام ٥٠٠ لتر مياه غازية بسبب انتهاء الصلاحية، فضلًا عن ضبط حوالي ٢٠٠ كيلو من المواد الغذائية المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومتغيرة الخواص.

كما جرى اتخاذ الإجراءات نحو 7 منشآت تدار بدون ترخيص، وتحرير 10 محاضر جنحة صحية لعدم توافر اشتراطات النظافة.

وأكد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وضمان وصول غذاء صحي آمن.