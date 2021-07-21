أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور في ثاني أيام عيد الأضحى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة بسوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مقارنة بمستواها أمس الثلاثاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم بسوق العبور بين 1.4 و2.4 جنيه، وكيلو البطاطس بين جنيهين و5 جنيهات، وكيلو البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.4 و2.4 جنيه.

البطاطس بين جنيهين و5 جنيهات.

البصل بين 1.5 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 15 جنيها و22 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.