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شاب مسيحي يوزع الهدايا والألعاب على الأطفال في شوارع بني سويف احتفالا بعيد الأضحى

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

حرص مرقص موريس أحد الشباب المسيحيين في بني سويف على مشاركة المسلمين بالمحافظة احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بتوزيع الهدايا والألعاب بشوارع المحافظة، لرسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال.

وأضاف "مرقص" أن المبادرة التي أطلقها هدفها إضفاء بهجة العيد على قلوب الأطفال، وغرس مبادئ المحبة والترابط بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار إلى أنه نظم من قبل عدة مبادرات صحبة أصدقائه، والتي تؤكد على تلاحم الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ومن بينها توزيع وجبات إفطار على الصائمين خلال شهر رمضان، وكذلك توزيع ورود على المصلين أمام المساجد عقب خروجهم من صلاة العيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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