مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة بخارية، بمدخل عزبة كمال التابعة لسمسطا، جنوب غرب بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بمصرع "عبدالله.ي.أ"، إثر انقلاب دراجة بخارية كان يقودها على الطريق الزراعي بين قرية العساكرة وعزبة كمال بسمسطا.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ونزيف داخلي، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة