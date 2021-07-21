حريق أوريغون.. يمكن رؤيته من الفضاء والسيطرة عليه تستغرق أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 45 دقيقة

اتسع نطاق الحريق الهائل في جنوب ولاية أوريغون الأمريكية، حيث تشهد منطقة غرب الولايات المتحدة التي ضربها جفاف شديد المزيد من الدمار جراء حرائق الغابات.

وقال موقع “بيزنس إنسايدر” إن الحريق أتى على أكثر من 1500 كيلومتر مربع من الغابات، هو كبير جدا بحيث أمكن يمكن رؤيته من الفضاء.

وتظهر مقاطع فيديو نشرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة أعمدة الدخان وهي تتصاعد في الهواء من حريق بوتليغ.

ووفقا لنظام معلومات الحوادث الوطني لحرائق الغابات، فإنه حتى صباح يوم أمس الثلاثاء، تم احتواء حريق بوتليغ بنسبة 30 في المئة فقط.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن الحريق قد لا يتم احتواؤه بالكامل حتى نوفمبر المقبل.

ويمكن أن تؤدي السحب الناتجة عن دخان الحريق “لأعاصير نارية” أو تسبب صواعق البرق التي يمكن أن تشعل مزيدا من النيران.

وتشتعل حرائق الغابات في عدة مناطق غرب الولايات المتحدة وكندا، بما في ذلك حريق “الوحش” المستمر منذ نحو أسبوعين في ولاية أوريغون، وفقا لرويترز.

وتسبب الدخان الكثيف الناتج عن حريق بوتليغ واتجاهه نحو الشرق في تلوث الهواء، ونقل الدخان الضار إلى أماكن بعيدة مثل مدينة نيويورك.

وفي 13 ولاية غربية، تسببت أكثر من 80 حريق غابات نشط، في احتراق ما يقرب من 1.3 مليون فدان (526 ألف هكتار) من الغطاء النباتي الجاف في الأسابيع الأخيرة، وهي مساحة أكبر من ولاية ديلاوير، وفقا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات في بويز، أيداهو.

واندلعت مئات الحرائق الإضافية في غرب ووسط كندا. ومن بينهم 86 تم تصنيفهم على أنهم خارج السيطرة في مقاطعة بريتيش كولومبيا وحدها، مما دفع المسؤولين هناك لإعلان حالة الطوارئ.

وحملت تيارات الهواء الدخان والرماد على بعد آلاف الكيلومترات من الحرائق، حيث يشعر الناس في المدن البعيدة بتلوث الهواء.