الأول في عهد بايدن.. الجيش الأمريكي يشن هجوماً جوياً بالصومال

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن تنفيذ هجوم جوي، استهدف حركة الشباب الصومالية المتشددة، بالقرب من مدينة جالكعيو.

ويعتبر هذا الهجوم الجوي الأول في الصومال، منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

وقال البنتاغون في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير الماضي عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والحانات والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.

وكانت أمريكا شنت هجمات جوية متكررة ضد حركة الشباب الصومالية، إلا أن هذة المرة تعد أول هجوم منذ 20 يناير كانون الثاني عندما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة.