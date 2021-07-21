هايتي.. اعتقال متهمين جدد في قضية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

عناصر من الأمن في هايتي

اعتقلت السلطات في هايتي، ثلاثة أشخاص جدد من المشتبه بهم في اغتيال الرئيس جوفينيل مويس بمنزله في السابع من يوليو الجاري.

أكد رئيس الشرطة الوطنية الهايتية ليون تشارلز أنه تم اعتقال 3 أشخاص جدد من المشتبه بهم في اغتيال الرئيس مويس، وأن إجمالي المعتقلين بلغ 26 شخصا.

وقال: “في ما يتعلق بالتحقيق في مقتل رئيس الجمهورية جوفينيل مويس، تم اعتقال ثلاثة أشخاص.. نحن نتحدث بشكل خاص عن شرطة”.

وأضاف: “تم عزل 7 ضباط شرطة آخرين ولا يوجد حديث عن اعتقالهم حتى الآن”.

وأعلنت سلطات إنفاذ القانون في هايتي عن اعتقال 23 مشتبها بهم بينهم 18 مرتزقا كولومبيا ومواطنان أمريكيان من أصل هايتي.

وأصيب الرئيس الراحل بجروح قاتلة نتيجة هجوم شنه مجهولون على منزله في السابع من يوليو الجاري، كما أصيبت سيدة البلاد الأولى مارتن مويس خلال الهجوم، الذي نفذه فريق اغتيال يضم 26 كولومبيا، واثنين يحملان الجنسية الأمريكية.

وفرض مجلس الوزراء الأحكام العرفية في الجمهورية لمدة 15 يوما.