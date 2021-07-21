السودان يجدد دعوته لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن ملف سد النهضة سيبقى في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، مجددا موقف بلاده الداعي إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول السد وملئه بما يتماشى والقانون الدولي.

وقال حمدوك في خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وإنه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية، إلا أن السودان يظل متمسكا بالوصول الى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة.

وأضاف: “إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي ولن نألوا جهدا في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان”.

وقالت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، إنها ترفض فرض سياسة الأمر الواقع، مضيفة أن الوقت ما زال متاحا للتوصل إلى اتفاق بشأن السد إن توفرت الإرادة السياسية في إثيوبيا.

هذا وبدأ السودان تفريغ التدريجي لمياه سد الرصيرص لاستقبال وارد المياه من إثيوبيا. فيما حذرت وزارة الري السودانية، من زيادة منسوب مياه النيل، جراء الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية.