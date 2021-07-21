إسرائيل: نواجه تهديدات إلكترونية مستمرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

كشف مسؤول استخباراتي إسرائيل عن استخدام الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي في التخطيط للعمليات وتنفيذها خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء تامر هايمان، أمس الثلاثاء، “إن إسرائيل تواجه تهديدات إلكترونية مستمرة وسترد على الهجمات كما تفعل ضد أي عدوان آخر”.

وأضاف هايمان في خطاب ألقاه في مؤتمر بجامعة تل أبيب: “نحن قادرون على مواجهة معظم التهديدات بفضل القدرات الدفاعية المتقدمة”، موضحا أن “الدفاع وحده لا يكفي ويجب اتخاذ خطوات أخرى للحفاظ على تفوق إسرائيل (التكتيكي) على أعدائها”.

وأشار إلى أنه “يجب على أولئك الذين يهاجمون إسرائيل جوا أو بحرا أو برا أو بعلم التحكم الآلي أن يفهموا المخاطر التي يتعرضون لها”، محذرا من أنه “كما رأينا مرارا وتكرارا، سيتم الرد على كل الهجمات”.

وأورد أن “الجيش الإسرائيلي استخدم مصادر على الإنترنت، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، للمساعدة في التخطيط للعمليات وتنفيذها خلال الحرب الأخيرة التي دامت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في غزة”.

وأكد أن هذا التطور في استخدام التكنولوجيا الحديثة “سمح للجيش الإسرائيلي بالعمل بشكل أفضل وأسرع وبخسائر أقل”.

وكان تحقيق استقصائي نشر، الأحد، قال إن نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم استهدفوا بعمليات تجسس بواسطة برنامج خبيث للهواتف الخلوية طورته شركة NSO الإسرائيلية.

وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO ومقرها إسرائيل للتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.

ويقول اتحاد 17 مؤسسة إخبارية إنه حدد أكثر من 1000 فرد في 50 دولة اختارهم عملاء “إن إس أو” للمراقبة المحتملة، بينهم قرابة 200 صحفي.