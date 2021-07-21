انت الان تتابع خبر 3 أطباق يُنصح بعدم تناولها في المطاعم... والسبب؟ والان مع التفاصيل

فباعتقاد الشيف رامسي أن لا شيء مميزا عادة في مثل تلك الأطباق، بل غالباً ما تمنح المطاعم هذه التسمية على أطباق وضعت فيها خلطة من كل شيء غير مرغوب به في المطبخ.يؤكد رامسي أن هذه الأطباق لا تتميز عن غيرها بشيء، بل كل ما يجري أن الشيف يعد الوجبة بطريقة تقليدية ولكنه يضيف إليها شيئاً أو مكوناً غريباً لا يتماشى عادة مع هذا النوع من الأطباق، فيحض على طعمة غريبة، ويسمى الطبق الخاص.

- سوشي السلمون:



ينصح دوماً بتجنب طلب هذا الطبق في المطاعم، خاصة إذا كان هذا السوشي محضّراً من أسماك السلمون الطازجة، لأن قطع السلمون تعتبر مهيأة بشكل كبير للاحتواء على الكثير من الطفيليات على الرغم من أن عمليات التجميد المستخدمة لحفظ هذا النوع من الأسماك تقضي على نسبة كبيرة من البكتيريا.