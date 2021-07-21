انت الان تتابع خبر لنوم هادئ أثناء موجة الحرّ... اتبع هذه الحيل! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد يكون النوم صعبا للغاية عندما يكون الجو حارا بالخارج، لذا، فإنه للحصول على ليلة نوم جيد يمكن الحصول على بعض النصائح التي قد تساعد على التغلب على الحرارة.

1. ابق جسمك رطبا:



احتفظ بزجاجة ماء باردة بجوار سريرك لتشرب إذا شعرت بالحرارة الشديدة.



وتأكد من شرب كمية كافية خلال النهار أيضا. وإذا كنت تعاني من الجفاف، فمن المرجح أن تكون مستيقظا وتتقلب في الليل.

2. تجميد الملاءات الخاصة بك:



انتشرت هذه النصيحة عبر "تويتر" العام الماضي، حيث أوصى أحد المستخدمين: "ضع أغطية الوسائد وملاءات السرير في الفريزر لمدة نصف ساعة قبل النوم. ما يسمح للمواد بامتصاص الهواء البارد وتوفير سطح بارد ومريح للنوم. لا تضع الألحفة في الفريزر، فقط الملاءات".



كشف نيل روبنسون، خبير النوم لدى مؤسسة Sealy، أن مكعب الثلج هو كل ما تحتاجه لتبريد نفسك.

وأوضح: "يمكن لنقاط النبض على جسدك أن تبرد بقية الجسم بشكل فعال. ضع مكعبات ثلج في كيس بلاستيكي على معصميك ورقبتك وستفاجأ بالفعالية. فقط لا تدعها تذوب في سريرك".

4. هدئ قدميك:



انقع قدميك في ماء بارد قبل أن تغفو. وإذا كانت الحرارة تعطل نومك بانتظام، فحاول ترك دلو من الماء المثلج بجوار سريرك.

5. ارتداء بيجاما قطنية للنوم:



يمكن لهذه الطريقة أن تجعلك تتنفس بشكل أفضل وتساعد في إبقائك باردا بشكل أفضل من النوم عاريا.

فإذا كنت تغفو عاريا، يمكن أن تصل الرطوبة من جسمك إلى سريرك. ويمكن بالتالي أن يسخن هذا السائل، ما قد يجعلك أكثر سخونة مما لو كنت ترتدي بيجاما خفيفة.