انخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الأضحى.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا"، مبيناً أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون بين صحو الى غائم جزئي ولا تغير في درجات الحرارة".

وأضافت، أن "الطقس ليومي الخميس والجمعة سيكون صحواً حارا، والحرارة تنخفض بعض الدرجات"، لافتة الى ان "طقس يومي السبت والاحد المقبلين سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".