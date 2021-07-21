صحة كربلاء توجه نداء هاماً للمواطنين بشأن خطورة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - وجهت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاربعاء، نداء هاماً للمواطنين بشأن خطورة كورونا.

وقال مدير صحة كربلاء صباح الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، "لقد تحدثنا اليكم سابقا وشرحنا لكم وحذرناكم بكل صدق وامانة بأننا نواجه أشرس معركة واشرس عدو، لا يفرق بين كبير وصغير، ولا بين امرأة أو رجل ولا بين فقير أو غني".

واضاف البيان، "أنني اطلب منكم اليوم مرة أخرى ونحن في عامنا الثاني في مواجهه وباء كورونا ان نتكاتف معا، وأن نعمل معا، وأن يسند أحدنا الآخر كي نحافظ على احبتنا، ونحتفظ باعزائنا وان لا نفقد آباءنا وأمهاتنا وفلذات اكبادنا واننا جميعا في سفينة واحدة، ان غرقت غرقنا وان نجت نجونا".

وتابع، "أدعوكم اهلي الاحبة إلى النقاط التالية:

-علينا الالتزام حتما بارتداء الكمامة في الشارع وفي العمل بل حتى في المنزل.

-الابتعاد عن أي تجمع مهما كان سببه .

- الاستمرار بتعقيم أو غسل اليدين .

- التوجه لأخذ اللقاح في المراكز الصحيه التي تم الإعلان عنها.

واردف البيان، "ان هذه الأمور بسيطة ويمكن تطبيقها، فلنتعاون معا بما اوتينا من قوة لنحافظ على أنفسنا وعلى من نحب فالتعايش لا يعني أن نهمل الوقاية والحذر لانهما الحل الآن".

واوضح، "اليوم ابناءكم من منتسبي صحة كربلاء بكافة عنواينهم يتقدمون مضحين بأنفسهم، وعوائلهم فمنهم من أصيب ومنهم من استشهد مستمرين على هذا النهج حماية لأهلهم واحبتهم فاذكروهم دوما وادعوا لهم في محنتهم هذه بأفضل الدعاء، وافضل الإسناد هو الالتزام بكل ما ذكرناه".