روسيا ترد على بولندا حول احتجاز "حطام طائرة الرئيس الأسبق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقبت موسكو، الأربعاء، على تصريحات بولندية بشأن "احتجاز الجانب الروسي" لحطام طائرة الرئيس البولندي، التي تحطمت في سمولينسك عام 2010.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على "تليغرام"، إنها "مزاعم واهية وعديمة الأساس".



وشددت زاخاروفا على أن "موقف سلطات وارسو هذا، باطل ومفلس".

وأضافت زاخاروفا : "الزعم بأن الجانب الروسي يحتجز حطام الطائرة لأجل غير مسمى، لا أساس له".

ووفقا لها، قام الجانب الروسي مرات كثيرة، بإبلاغ السلطات البولندية بقواعد وإجراءات عملية إعادة أدلة الإثبات المادية.

وأضافت "في هذا الصدد، فإن محاولات الجانب البولندي للاستعانة بالقانون الدولي، خلال سعيه لإعادة حطام الطائرة الرئاسية تو -154 إلى بولندا، لا أساس لها على الإطلاق".

وأشارت إلى أن "روسيا لم تتلق من بولندا، نسخة من النص الستينوغرافي والتسجيل الصوتي لتسجيل المحادثة الهاتفية بين كاتشينسكي وشقيقه قبل تحطم الطائرة مباشرة".

وأوضحت زاخاروفا أنه "وفقا للممارسة الدولية في مجال التحقيق في حوادث الطائرات، لا يتم نقل وتسليم الأدلة المادية، بما في ذلك حطام الطائرة، إلا بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، والتي في هذه الحالة لا تزال مستمرة".

يذكر أن الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وزوجته وعددا من ضباط الجيش لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة كانت تقلهم بالقرب من سمولينسك غربي روسيا، وسط أحوال جوية سيئة.

وأشارت التحقيقات حينها، إلى أن السلطات الروسية اقترحت على طاقم الطائرة الهبوط في موسكو أو عاصمة بيلاروسيا، مينسك، بسبب كثافة الضباب، لكن قبطان الطائرة رفض الاقتراح وحاول مرارا الهبوط قرب سمولينسك، حتى اصطدمت الطائرة بأشجار عالية قرب المطار وتحطمت.