شكرا لقرائتكم خبر عن 2.65 مليار جنيه لهيئتى نظافة القاهرة والجيزة العام الجارى 22/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الحكومة استثمارات لهيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة خلال العام المالى الجارى 22/2021 بقيمة نحو 2.65 مليار جنيه، وفقا لما تشير إليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتتوزع المخصصات المدرجة بخطة العام المالي الحالي بواقع 50 مليون جنيه لهيئة نظافة الجيزة، و2.6 مليار جنيه لهيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وتقوم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بجميع خدمات النظافة على مستوى محافظة القاهرة بما يشمله ذلك من تبعات الأحداث الطارئة مثل الحرائق والانهيارات، وما إلى ذلك على الوجه التالي الإشراف على جميع أعمال النظافة ومتابعة الشركات الخاصة المصرية والأجنبية العاملة في قطاع النظافة على مستوى المحافظة بالمناطق المختلفة (شرقية، غربية، شمالية، جنوبيه).

يأتي ذلك إلي جانب القيام بأعمال النظافة المباشرة وذلك عن طريق شركة الفسطاط الوطنية المنبثقة من الهيئة والتي تشملالمجمع السكني،المجمع التجاري والصناعي، كنس وغسيل الشوارع، غسيل اللافتات واللوحات الإرشادية، وشفط وتصريف جميع نواتج كسر المياه والصرف الصحي.



كما تقوم الهيئة بأعمال الإنقاذ المركزي، رفع الأتربة والتراكمات من الأحياء، الازالات وأعمال الإنقاذ من الانهيارات والحرائق، العمل بقوة عاملة في حالات الطوارئ التي تستدعى دعم العمال بالشوارع.

وفيما يخص المقالب العمومية، تتمثل مهامها في الإشراف على جميع أعمال المقالب وتنظيم الدخول والخروج والرقابة عليها، إمداد المقالب بالمعدات والعمالة اللازمة، أعمال الإعدام والتخلص من المنتجات المنتهية الصلاحية بواسطة لجان الإعدام في المقالب العمومية.

