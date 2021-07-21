شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا .. الإصابات تتجاوز 191.44 مليون والوفيات 4 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لوسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 191.44 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و268716 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019.

ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة الدول الأكثر تضرراً بالجائحة من ناحية عدد الإصابات والوفيات، تليها الهند في المركز الثاني، ثم البرازيل وروسيا في المركزين الثالث والرابع على التوالي.