شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي يكلّف قيادات جديدة فى بغداد بعد تفجير الصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كلّف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قائدين جديدين لقيادتي عمليات الكرخ والرصافة فى العاصمة بغداد، وقال بيان لمجلس الوزراء، بحسب "واع" إن الكاظمى كلّف اللواء الركن سعد محسن عريبى قائداً لعمليات بغداد لجانب الكرخ، فيما كلّف اللواء ظافر المحمداوى لقيادة عمليات بغداد جانب الرصافة.

يأتي التكليف بعد اجتماع الكاظمي بالقيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية، على خلفية الانفجار الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر، وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير إلى 30 قتيلا و60 جريحا، موضحا أن انفجار مدينة الصدر ناجم عن حزام ناسف كانت ترتديه امرأة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.