شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء انخفاضا من 65 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 20 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج. وأضافت أن الحالتين اللتين انتقلت إليهما العدوى محليا كانتا في إقليم يونّان الحدودي بجنوب غرب البلاد.

ورصدت البلاد 23 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.