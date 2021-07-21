حدث ليلاً| زيارة الرئيس للعلمين الجديدة.. وأول غارة في عهد بايدن.. وقتلى في احتجاجات بإيران

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

5 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا أول أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 769 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 225068 حتى اليوم.

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الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في بيرو

رحب الاتحاد الأوروبي، بإعلان النتائج الرئاسية من قبل المجلس الوطني للانتخابات في بيرو وهنأ الرئيس المنتخب، بيدرو كاستيلو، مؤكدًا تطلعه إلى العمل مع الرئيس الجديد وحكومته وكذلك مع البرلمان الجديد.

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رئيس الحكومة التونسية يعلق على إقالة وزير الصحة

أرجع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قرار إقالته وزير الصحة فوزي مهدي الثلاثاء إلى سوء إدارة الأزمة الصحية ولا سيما النقص في الأكسجين، ودعوة التونسيين إلى حملة مفتوحة للتطعيم تسببت في زحام شديد في المراكز الصحية.

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قتلى في احتجاجات على نقص المياه في إقليم الأحواز بإيران

ذكر تقرير إخباري أن مظاهرات متزامنة اندلعت لليلة السادسة على التوالي في أكثر من 11 مدينة اجتجاجًا على نقص المياه رغم القمع الشديد في إقليم خوزستان، جنوب غربي إيران.

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انهيار سد في الصين بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة (فيديو)

انهار سد في مدينة تشنغتشو وسط الصين بسبب الفيضانات، ولم ترد أنباء عن أضرار الحادث بعد، في مدينة يسكنها نحو ٧ ملايين نسمة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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حصار المئات داخل مترو انفاق بسبب فيضانات شديدة في الصين

تسببت الأمطار التي تعتبر الأشد غزارة منذ عقود في حدوث فيضانات عارمة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين. ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير واضح حتى الأن.

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القوات الأمريكية تنفذ أول غارة في عهد بايدن ضد حركة الشباب الصومالية

نفذت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أول غارة جوية لها ضد حركة الشباب في الصومال خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حسبما فضائية "العربية".

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منظمة فرنسية: استهداف هاتف ماكرون ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيجاسوس"

كشفت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية ومقرها باريس الثلاثاء، عن تعرض "محتمل" لهواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته، إلى التجسس باستخدام برنامج "بيجاسوس" الذي طورته شركة إسرائيلية. كما أعلنت صحيفة لوموند بدورها عن استهداف هاتف ماكرون بعملية مراقبة "محتملة" لصالح المغرب.

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كيري يدعو الصين إلى التعاون للتصدي لأزمة المناخ

دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ الثلاثاء الصين إلى الاضطلاع بدور قيادي في التصدي لأزمة المناخ، والتعاون مع الولايات المتحدة على الرغم من التباينات بين البلدين، معتبرا أنه من دون ذلك يستحيل احتواء الاحترار المناخي.

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القبض على أشخاص وضبط كميات كبيرة من السلاح في أماكن متفرقة في النرويج

أفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة النرويجية القت القبض على ثلاثة أشخاص وضبطت كميات كبيرة من السلاح في عدة مناطق في أنحاء البلاد.

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روسيا: لن نعيد النظر في انسحابنا من معاهدة السماوات المفتوحة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن بلاده لن تعيد النظر في قرارها الانسحاب من معاهدة السماوات المفتوحة.

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متحدث الرئاسة ينشر فيديو جولة الرئيس السيسي في العلمين الجديدة أول أيام العيد

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو عبر صفحته في موقع التواصل "فيسبوك" لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعلمين الجديدة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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الجيش الإسرائيلي يتوعد بالرد على أي خرق يأتي من لبنان

توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الثلاثاء، بالرد على أي "خرق" لسيادة بلاده يأتي من لبنان، حسبما ذكرت "العربية".

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الكهرباء: حريصون على استقرار التغذية الكهربائية خلال الأعياد

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لا يوجد تخفيف للأحمال خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك بفضل التطوير الكبير في شبكات الكهرباء والتغذية الكهربائية.

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بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن لبنان بسبب أنشطة مهددة للأمن القومي

أعلن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان لمدة سنة أخرى، بسبب استمرار الأنشطة المهددة للأمن القومي الأمريكي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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