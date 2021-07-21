الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 65 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 20 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج. وأضافت أن الحالتين اللتين انتقلت إليهما العدوى محليا كانتا في إقليم يونّان الحدودي بجنوب غرب البلاد.

ورصدت البلاد 23 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 92364 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.