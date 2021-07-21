الرئيس الصيني يحذر من وضع "خطير جدا" بسبب الفيضانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن بلاده تواجه فيضانات "خطيرة للغاية" بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصاً جراء سيول غمرت مترو أنفاق.

وقال شي إن "سدود بعض الخزانات انفجرت، مما تسبب بإصابات خطيرة وبخسائر في الأرواح وبأضرار في الممتلكات، السيطرة على الفيضانات في وضع خطير جداً، والأحداث بلغت "مرحلة دقيقة".



وجاء تحذير الرئيس الصيني بعدما أعلنت السلطات مصرع 12 شخصاً بسبب سيول غمرت مترو أنفاق في تشنغتشو، فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

وقال مسؤولون في بلدية تشنغتشو في منشور على موقع "ويبو" للتواصل الاجتماعي إن المدينة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة "شهدت سلسلة عواصف مطرية نادرة وغزيرة، مما تسبّب بتراكم المياه في مترو تشنغتشو"، مشيرين إلى أنّ الكارثة أسفرت عن مصرع 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين بجروح.

وأظهرت صور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ركاباً وصل منسوب المياه إلى مستوى أكتافهم في إحدى حافلات مترو تشنغتشو، كما وقف بعضهم على المقاعد، وفي مقطع فيديو آخر، قام رجال الإنقاذ بإجلاء الركاب في الظلام.

وكانت السلطات أصدرت أعلى مستوى من التحذير من الأحوال الجوية في مقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو والتي اجتاحتها فيضانات قياسية.

والفيضانات الموسمية شائعة في الصين، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي يتسبّب بزيادة ظواهر الطقس المتطرّفة.

الفيضانات تقتل 20 شخصا شمال غربي الصين

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية صور من شوارع تشنغتشو ظهر فيها مشاة أثناء إنقاذهم من السيول والفيضانات.

وكان مصدر عسكري صيني حذّر الثلاثاء من خطر انهيار سدّ بعد هطول أمطار غزيرة "غير مسبوقة" في وسط البلاد.

وتتسبّب الفيضانات السنوية خلال موسم الأمطار في الصين في حدوث فوضى وجرف طرق ومحاصيل ومنازل.

لكنّ التهديد تفاقم على مدى عقود، ويرجع ذلك جزئياً إلى البناء الواسع النطاق للسدود والحواجز التي قطعت الروابط بين النهر والبحيرات المجاورة وعطّلت السهول الفيضية.