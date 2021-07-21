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في زيادة حادة.. "أستراليا" تسجل 110 إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أبلغت أكبر ولايتين في أستراليا عن زيادات حادة في حالات الإصابة الجديدة بكورونا اليوم الأربعاء ، في ضربة للآمال في رفع قيود الإغلاق مع أكثر من نصف سكان البلاد بموجب أوامر البقاء في المنزل.

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز ، موطن مدينة سيدني الأكثر اكتظاظًا بالسكان ، 110 حالات جديدة ، ارتفاعًا من 78 في اليوم السابق ، ما يقرب من أربعة أسابيع من إغلاق المدينة والمناطق المحيطة بها لاحتواء تفشي "دلتا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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