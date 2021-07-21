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لليوم السادس.. "الأحواز" تواصل الاحتجاج بسبب شح المياه

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الدمام - شريف احمد - انطلقت مظاهرات حاشدة لليوم السادس على التوالي، أمس الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى في أحياء مختلفة من مدينة الأحواز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 5، بينهم 4 في مدينة "أيذج".

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات حاشدة هتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات "بالروح بالدم نفديك يا أحواز".

وتجددت الاحتجاجات، بمناطق مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران بسبب أزمة المياه، وجاءت هذه الشعارات المناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي وسط تواجد كثيف للقوات الأمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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