شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم السادس.. "الأحواز" تواصل الاحتجاج بسبب شح المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت مظاهرات حاشدة لليوم السادس على التوالي، أمس الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى في أحياء مختلفة من مدينة الأحواز، وارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 5، بينهم 4 في مدينة "أيذج".

حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات حاشدة هتف فيها العشرات من المحتجين بشعارات "بالروح بالدم نفديك يا أحواز".

وتجددت الاحتجاجات، بمناطق مختلفة من محافظة خوزستان جنوب إيران بسبب أزمة المياه، وجاءت هذه الشعارات المناهضة للمرشد الإيراني علي خامنئي وسط تواجد كثيف للقوات الأمنية.