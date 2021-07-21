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«دلتا» يشكل 83% من إصابات كورونا في أمريكا

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الدمام - شريف احمد - أكدت مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) روشيل والينسكي أن 83% من المصابين بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) في الولايات المتحدة حاليا، مصابون بالنسخة المتحورة "دلتا".

وقالت والينسكي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إن أعداد الإصابات بكوفيد-19 ترتفع في الولايات، بالأخص في المناطق التي تشهد نسبة تلقيح منخفضة، مؤكدةً أن الزيادة الهائلة في الإصابات التي ارتفعت من 50 % في 3 يوليو، أدت إلى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروسات.

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى ارتفاع وفيات كوفيد-19 بنسبة 48 % تقريبًا منذ الأسبوع الماضي، إلى ما متوسطه حوالي 239 حالة يومياً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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