لضمان النزاهة.. النيابة المغربية تستنفر لمراقبة الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس النيابة العامة المغربية الوكلاء في محاكم الاستئناف والابتدائية، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمراقبة الانتخابات المرتقبة بما يضمن نزاهتها مصداقيتها.

وطالب لحسن الداكي، في بيان وجهه إلى الوكلاء المنوط بهم تلقي الشكاوي الانتخابية، الحرص على البت سريعا في تلك الشكاوي، بجانب تفعيل المقتضيات القانونية العقابية وتقديم المخالفين إلى العدالة بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية.



ولفت إلى أن هذه التعليمات مهمة لإنجاح رهان الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المقررة بعد شهرين، وضمان إجرائها في جو من الطمأنينة والثقة والمساواة، بعيدا عن الأفعال التي من شأنها أن تنال من مصداقية الانتخابات وحرية التنافس.

والانتخابات التشريعية المغربية ستجرى في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، وستتمخض عنها مجالس بلدية جديدة وبرلمان جديد وحكومة جديدة.