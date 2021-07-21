شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المهارات المستخدمة فى العلاج النفسى بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض المهارات التي يتم استخدامها في العلاج النفسى.

ووفقا للقانون:

استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم.

ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) العلاج النفسي:

نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.

(ب) المعالج النفسي:

هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي.

(ج) اللجنة:

لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.