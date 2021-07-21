شكرا لقرائتكم خبر عن 12 رقما مهما عن إسهامات حياة كريمة فى خطة 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطلع 2019، إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصرى فى 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة فى كافة محافظات الريف المصرى، وذلك بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه، حيث تشارك أكثر من 30 وزارة وهيئة "تنفيذية ومعاونة، و 23 جمعية أهلية في تنفيذ هذا المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى.

إنشاء 10828 فصلا دراسيا. إنشاء وتطوير 782 مركز شباب/ملعب خماسي. إنشاء وتطوير 317 مبنى خدمات حكومية. تأهيل وتبطين ترع بأطوال 2670 كم. إنشاء 100 ألف وحدة سكن كريم. تطوير 319 مكتب بريد. إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية. إنشاء وتطوير 389 نقطة إسعاف. توريد 800 سيارة إسعاف. توفير 510 عيادة متنقلة. إنشاء وتطوير 112 وحدة بيطرية. إنشاء 191 مركز خدمات زراعية .

ونستعرض فيما يلى خطة حياة كريمة في عام 2021/2022: