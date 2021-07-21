شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بصحة الطفل والطلاب في مقدمة المبادرات الرئاسية الصحية..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة، اهتماما كبيرا، للمنظومة الصحية بإطلاق مبادرات متنوعة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، إيمانا بذلك وإعمالا بما نص عليه الدستور المصري بالحق في الصحة لجميع المواطنين بدون استثناء، وهو ما ترجمته وزارة الصحة خلال الفترة الماضية بمجهودات وآليات عكست تنفيذ هذه المبادرات واستفادة المواطنين منها .

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا، بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة، بتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية.

وامتدت المبادرات لتشمل الأطفال والكشف المبكر للحد من الإصابات المتزايدة فى تلك المرحلة العمرية وزيادة التوعية للوقاية والاهتمام بالصحة، ونرصد تفاصيل ذلك :

- مبادرة دعم مرضى ضمور العضلات وتحمل نفقاته وتخصيص 3 مراكز للعلاج.

- مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية، بتوفير 19 نوعا من الكواشف .

- حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، بفحص 9.7 مليون طفل وصرف علاج الأنيميا بالمجان.

- إطلاق حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة".

- إطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة منذ سبتمبر 2019، بفحص 1.4مليون طفل.

- مبادرة" العناية بصحة الأم والجنين "، بفحص 900 ألف سيدة للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين.