شكرا لقرائتكم خبر عن دعم وتمويل الباحثين.. تعرف على أهداف صندوق رعاية المبتكرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، عدد من الأهداف والاختصاصات لصندوق رعاية المبتكرين، لعل أبرزها دعم وتمويل الباحثين، وتلقى أفكارهم.

ووفقا للائحة التنفيذية

يعمل الصندوق على:

دعم الباحثين والمبتكرين.

تمويل ورعاية المبتكرين.

تلقى أفكار المبتكرين البحثية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.

المساعدة فى خلق فرص تسويقية لها، وله فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

التواصل مع القطاعات المختلفة، سواء مدارس، جامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها.

التعاقد مع مكاتب خبرة فى المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق.

إنشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ.

تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات وكافة الأماكن، للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه.