شكرا لقرائتكم خبر عن السجن وغرامة تصل مليون جنيه حال تسببت سلعة فى الإصابة بمرض مزمن أو عاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون حماية المستهلك، عقوبة علي مخالفة أحكامه بخصوص السلع والخدمات، حال تسببت في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض.

وتنص المادة 72 من قانون حماية المستهلك، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.

جدبر بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك، تنفيذ قرار الزام الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها وذلك بكافة أنواعها والتي يشترط تركيبها بمعرفة المورد ، كذلك الزام الموردين بإخطار المستهلك بتاريخ التركيب للأجهزة التي يلزم تركيبها وتشغيلها بمعرفة المورد وتفعيل الضمان.

وأكد جهاز حماية المستهلك أن لدى الجهاز آليات لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين، والحفاظ على حقوق المستهلك خلال عملية الشراء وكذلك الحفاظ أيضا على حقوق التاجر طالما أنه يتعامل وفقا لمواد القانون دون الضرر بحقوق المستهلك .