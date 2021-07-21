شكرا لقرائتكم خبر عن 7.6 مليار جنيه استثمارات للوادي الجديد خلال عام ومشروعات الكهرباء في المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة استثمارات قدرها 7.6 مليار جنية لمحافظة الوادي الجديد، خلال العام المالي الجديد 2021/2022، حسبما تؤكد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، للعام المالي الجاري.

ويلاحظ استحواذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 34.3%، يعقبه الخدمات الأخرى، ثم النقل والتخزين.

وتتمثل أهم مشروعاتها الكهرباء في استكمال التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، ومد شبكات كهرباء بقسم شرطة الخارجة .

وفي قطاع الخدمات الصحية، من المستهدف إنشاء مستشفيات جديدة بالمراكز ( باريس ، والداخلة ، والفرافرة ، والخارجة )، إنشاء مبني مستشفى جامعة جنوب الوادي أما الخدمات التعليمية فتشمل استكمال تشطيبات مبنى الإدارة والمدرجات والملاعب المفتوحة لكلية التربية الرياضية بالوادي الجديد، و استكمال تشطيبات مبنى كلية العلوم ( الجناح الشرقي )، و إنشاء المبنى السكنى الإداري لأعضاء هيئة التدريس بمدينة الخارجة.

وتشمل الخطة استكمال الآلات والمعدات والتجهيزات للكليات القائمة خدمات أخرى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بكافة مراكز المحافظة إحلال وتجديد محكمة الخارجة بالوادي الجديد، بالاضافة إلي ورفع كفاءة المدينة الشبابية، إحلال وتجديد محطات خدمة وتموين السيارات.

