شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر ذبح الأضاحى بـ"نهر الطريق" حفاظا على البيئة..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن أداء صلاة عيد الأضحى المبارك 2021 فى ربوع مصر والعالم الإسلامي، حيث تمتلئ المساجد بالمصلين لأداء صلاة العيد وسط تكبيرات عيد الأضحى 2021 .

واتخذت مختلف محافظات الجمهورية، عدداً من الإجراءات خلال عيد الاضحى المبارك للتسهيل علي مواطنيها وضمان مروره دون معوقات، ومن بين تلك المحافظات كانت التي أعلنت عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحفيزاً لهم على ذبح الأضاحي فى المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها، وشملت قرارات محافظ الجيزة حظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال، وفي حالة المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف أعمال النظافة العامة وإعادة الشيء لأصله .

ونرصد ما نص عليه القانون رقم 53 لسنة 66 بشأن الذبح خارج المجازر:

- المادة 136 نصت على أنه لا يجوز الذبح في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك ألاماكن أو المجازر وتحدد ألاماكن بقرار من وزير الزراعة.

-كما نص القانون على أنه لمأموري الضبط القضائي ضبط لحوم الحيوانات التي تذبح بالمخالفة للمادة 136 وتوزيعها على الجهات والهيئات التي يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره، على أن تغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائياً فى حالة العودة.