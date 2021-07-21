الجيش الأميركي يكشف تفاصيل شن أول هجوم جوي في الصومال منذ تولي بايدن

الشارقة - اميمة ياسر - شنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أول هجوم جوي في الصومال استهدف حركة الشباب المتشددة منذ تولي الرئيس الاميركي جو بايدن السلطة.



وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.



وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير/ كانون الثاني عندما تولى بايدن السلطة.



واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والحانات والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.



والصومال تعاني الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.



وسيطر المتمردون الشباب على العاصمة قبل أن تطردهم عام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية مترامية يشنون منها هجماتهم.