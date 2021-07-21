شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة النرويجية تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إخبارية بأن الشرطة النرويجية القت القبض على ثلاثة أشخاص وضبطت كميات كبيرة من السلاح في عدة مناطق في أنحاء البلاد.

وأشارت التقارير إلى أن الاعتقالات حدثت في عدة مناطق في أنحاء البلاد. وعثرت الشرطة داخل شقة سكنية تخص شخص في مدينة بودو على ست بنادق آلية وعشر بنادق وخمسة مسدسات وكميات بالآلاف من طلقات الذخيرة الحية، ضمن اشياء أخرى.

وأفادت التقارير بأن الأسلحة المضبوطة من نوعيات قديمة، حيث يعود تاريخ بعضها إلى فترات الحرب. وذكر متحدث باسم الشرطة لشبكة "إن.أر.كيه" الاخبارية أنه تم احتجاز مالك الشقة السكنية فضلا عن شخصين آخرين، أحدهما من مدينة ليلشتروم والآخر من هامار، حيث تم العثور بحوزتهما على أسلحة أيضا.

ولم يتضح الغرض من استخدام هذه الأسلحة، ولا التوقيت الدقيق لمداهمات الشرطة.