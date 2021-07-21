شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لبناني سابق: لا حصانة لأحد في جريمة انفجار مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب لبناني سابق أن لا حصانة لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب وكذلك الوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير المرفأ التي تُخضعهم للقوانين العامة ولنفس القضاء الذي يُمارس سلطته على المواطنين كافة.

وقال النائب السابق صلاح حنين، «على عكس كل ما يُقال ويُردّد، فإن الحصانة غير متوفّرة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقترافهم جرماً جزائياً كجريمة تفجير المرفأ التي تُخضعهم للقوانين العامة ولنفس القضاء الذي يُمارس سلطته على المواطنين كافة».

وأوضح حنين «أن المادة 70 من الدستور تنص على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حال ارتكابهم الخيانة العظمى أو إخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. ولا تشمل هذه المادة الجرم الجزائي الذي يبقى خارج حلقة الاتهام من قبل مجلس النواب، كما أن الجرم الجزائي لا يخضع للمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء إذ إن «محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم أمام المجلس الأعلى» التي تنص عليها المادة 71 من الدستور تشمل اقتراف الجرم الجزائي. وتؤكد المادة 60 عدم توفر الحصانة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء عند اقتراف جرم جزائي. أما التبعة في ما يختص بالجرائم العادية، فتحصر إذن المجلس النيابي للملاحقة الجزائية وتحصر المحاكمة أمام المجلس الأعلى بشخص رئيس الجمهورية، ما لم تنصّ عليه المادة في ما يختصّ بارتكاب جرم جزائي من قبل رئيس الوزراء أو الوزراء.

يؤكد حنين «أن صفر حصانات أمام جريمة تفجير أودت بحياة أكثر من 200 ضحية وأكثر من 6000 جريح ومصاب عدا عن الخسائر المادية التي محت معالم جزء كبير من العاصمة بيروت. وبالتالي يفترض مثول الوزراء ورؤساء الحكومات أمام القضاء العدلي وليس أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

ولفت إلى أن طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار «لا يحتاج أصلا إلى إذن من المجلس النيابي. ويجب على نواب الأمة إكراما للضحايا والجرحى أن يصرحوا بذلك ويطالبوا بمثول الوزراء ورؤساء الحكومات أمام المجلس العدلي دون سواه وفقا للدستور».

وأوضح حنين «أن كلامه عن عدم مثول الوزراء ورؤساء الحكومات الذين وردت أسماؤهم في طلب الاستدعاء الذي وجهه القاضي البيطار أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا يناقض الدستور. فالمجلس الأعلى وارد في الدستور لكن في استدعاءات جريمة مرفأ بيروت الحصانة صفر».

وأضاف النائب حنين بالقول «قد يكون نجح القاضي طارق البيطار في خلق شرخ بين السلطتين القضائية والسياسية من خلال الأسماء التي وضعها في دائرة الادعاء، وقد يكون أيضا ساهم في دق مسمار في إسفين مجلس النواب من خلال الاصطفاف النيابي الذي فُرض على خلفية تداعي كتل (المستقبل وحزب الله وأمل) للتوقيع على عريضة ترفض حجب الثقة عن المدعى عليهم خوفا من أن تطالهم الموسى لاحقا، وبين نواب كتلتي (الجمهورية القوية ولبنان القوي، وبعض النواب ) المتمسكين بضرورة حجب الثقة. «لكن تبقى المرجعية للدستور».

وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار ادّعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان الدياب، وطلب الإذن من مجلس النواب لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم هم نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن الخليل ومسؤولون أمنيون. الطلب في الشكل والمضمون قانوني لكن في حسابات بعض نواب ووزراء المنظومة الحاكمة ليس إلا تهديدا لأفعالهم وارتكاباتهم، فكان المخرج بالالتفاف على طلب المحقق العدلي وتوقيع عريضة لمثول المدعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.