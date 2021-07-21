بمناسبة عيد الأضحى.. عفو مغربي عن 761 سجينا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمرا بالعفو على 761 شخصاً من السجناء، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب بيان لوزارة العدل المغربية، وصل ”الخليج 365” نسخة منه، فإن المستفيدين من العفو الموجودون في السجن هم 658 نزيلا، فيما خُفضت عقوبة الحبس عن 639 نزيلا، وتم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لنحو 14 نزيلا.



أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح، فهم 103 شخصا، منهم 40 شخصاً استفادوا من العفو من العقوبة أو مما تبقى منها، وأربعة أشخاص استفادوا من العفو من العقوبة مع إبقاء الغرامة.

وأوضح البيان بأن القرار الملكي شمل أيضا العفو عن 57 شخصا من دفع الغرامة، ومن عقوبتي الحبس والغرامة لشخصين اثنين.