أثناء صلاة العيد.. فيديو لاستهداف قصر الرئاسة الأفغاني بالصواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مأساوية، أظهر بثا تلفزيونيا على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية «كابل»، أمس الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث أكمل الرئيس أشرف غني وآخرون في محيط القصر صلاة عيد الأضحى، رغم سماع دوي الانفجارات.



وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب للرئيس الأفغاني أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.



وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية ميرويس ستانكزاي: «أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابل».



وأضاف ميرويس ستانكزاي: «أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة من العاصمة الأفغانية كابل بناء على معلوماتنا الأولية لم يسقط أي ضحايا، يجري فريقنا تحقيقات».



وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين، وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الماضي.



وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضيالقوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.