انهيار سد بالصين بسبب الفيضانات والعواصف الشديدة ودخول المياه عربات المترو والجيش يتدخل.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة مأساوية، دمرت الفيضانات الغزيرة، سدا بالقرب من مدينة تشنجتشو بمقاطعة خنان بوسط الصين، الذي انهار بعد تعرضه لأضرار جسيمة في العواصف الشديدة التي قتلت عدة أشخاص وتسببت في حالة شلل في المنطقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقبل انهيار سد ييهيتان، حذر الجيش الصيني من أن السد المعطل "يمكن أن ينهار في أي وقت".



وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الجيش الصيني أرسل نحو 20 ألف فرد للقيام بأعمال طارئة للحفاظ على سلامة السدود.

وأسفرت الفيضانات في الصين عن مقتل 12 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 10 آلاف شخص.

خلال موسم الأمطار في الصين، تحدث الفيضانات بشكل متكرر، مما يتسبب في اضطرابات سنوية وتجرف الطرق السريعة والمحاصيل والمنازل. ومع ذلك ، فقد تزايد التهديد بمرور الوقت ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى البناء المكثف للسدود والسدود التي قطعت الروابط بين الأنهار والبحيرات وتغيرت في السهول الفيضية التي ساعدت على امتصاص الزيادة.