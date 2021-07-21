بعد ساعات قليلة من إعلان وزير الري الإثيوبي فشل الملء الثاني لسد النهضة.. رئيس الأركان الإثيوبي: انتصار فريد

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تصريحات وزير الرى الإثيوبى سيليشي بيكيلي، التي أكد خلالها فشل الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدا أنه إذا استمرت وتيرة ملء السد بهذه الطريقة، فإنه ستكتمل عملية الملء خلال 13 عاما، وهو ما يعني الفشل، بعد ساعات قليلة من حديثه أكد رئيس الأركان نجاح الملء الثاني لسد النهضة.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا أن "الملء الثاني لسد النهضة هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين".

وفي بيان له، هنأ جولا شعب إثيوبيا على "الانتهاء الناجح للمرحلة الثانية من ملء السد"، مضيفا أن "الإثيوبيين عملوا بالتزام وتعاون كبيرين لإيصال السد إلى مستواه الحالي".

وقال: "اليوم هو يوم انتصار فريد لجميع الإثيوبيين" وأشار إلى أن "إثيوبيا ليس لديها نية للإضرار بأي دولة أخرى، وأن ملء السد أظهر ذلك من الناحية العملية". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "الجبهة الشعبية لتحرير تغيراي تنخرط في أعمال استفزازية، مستغلة وقف إطلاق النار من جانب واحد للحكومة كفرصة لمعالجة المخاوف الرئيسية للمجتمع الدولي من وقف العداء والوصول للمساعدات دون عوائق إلى المنطقة".

وأكد أن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في وضع أقوى من أي وقت مضى للدفاع عن هذه الأعمال الاستفزازية للجماعة".