"الزراعة": إزالة 55 حالة تعد على أراضي الدولة يوم وقفة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بآداء غرفة عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الوزير تلقى تقريرًا من الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول جهود الإدارة في منع التعديات وإزالتها في المهد، خلال أيام إجازة عيد الأضحى، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات، تحت مسمى تقرير حماية الأراضي، والذي أكد إزالة جميع حالات التعدي خلال وقفة عيد الأضحى وعددها 55 حالة.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إن المعهد يواصل استقبال العينات من العملاء وفحصها، ‏وإجراء تحليل الأغذية ضد فيروس كورونا، وجميع الأمراض وخاصة إنفلونزا الطيور وغيرها، وفحص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة.

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