حصار المئات داخل مترو انفاق بسبب فيضانات شديدة في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

تسببت الأمطار التي تعتبر الأشد غزارة منذ عقود في حدوث فيضانات عارمة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين. ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير واضح حتى الأن.

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان عبر وسائل التوصل الإجتماعي، فقد تسببت الفيضانات في غمر شبكة مترو الأنفاق بالمياه وحصار مئات الأشخاص داخل القطارات والأنفاق.وأظهرت مقاطع الفيديو أن الماء وصل عند أكتافهم.

وخلال عمليات الإجلاء، تم نقل حوالي 600 مصاب بأمراض خطيرة إلى مكان آمن من مستشفى بجامعة تشنجتشو. كما انقطعت الكهرباء في المستشفى.