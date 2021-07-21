الإمارات تدين الهجوم الإرهابي بمدينة الصدر في بغداد

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (أبوظبي، عواصم)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس، سوقاً مزدحماً في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن قتلى وإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واستفاقت بغداد أمس، على وقع صدمة الهجوم الدامي الذي تبناه تنظيم «داعش» على سوق شعبي عشية عيد الأضحى، وأثار دعوات لمحاسبة المسؤولين، إذ كشف عن ثغرات أمنية، وأن التنظيم المتطرف لا يزال قادراً على شنّ هجمات دامية في العراق رغم مرور سنوات على هزيمته.

وأثار التفجير، الذي قتل فيه 36 شخصاً على الأقل، وأصيب 62 بجروح غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر طبية وأمنية، حالة من الغضب والحزن بين العراقيين، ودعوات إلى المحاسبة، فيما طرحت تساؤلات بشأن قدرة القوى الأمنية على الحد من هذه الهجمات.

وانتشرت على جدران شوارع مدينة الصدر، إحدى أكثر ضواحي العاصمة العراقية فقراً واكتظاظاً صور ضحايا الانفجار وغالبيتهم صغار في السن كانوا يتبضعون، استعداداً لعيد الأضحى. وكان السوق مغلقاً من قبل القوات الأمنية، فيما لا تزال الأنقاض وآثار الدماء متناثرة في المكان الذي شهد حالة هلع مساء أمس الأول، بين السكان، كما أظهرت مشاهد من موقع الانفجار.

واعتبر المحلل السياسي العراقي ورئيس الجمعية العراقية للعلوم السياسية أسامة السعيدي أن «العملية رسالة سياسية بأن النظام السياسي هش وغير قادر على الاستمرار، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر».

بالإضافة إلى ذلك، رأى أن «التفجير هدفه توجيه رسالة أن التنظيم موجود وقادر على الوصول إلى أهداف داخل بغداد، لكنه أيضاً نتيجة استرخاء لدى القوى الأمنية التي تتبع الأساليب والخطط الأمنية نفسها».

وإثر الانفجار، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تغريدة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين وإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها.

وفيما وعدت السلطات بفتح تحقيق في ملابسات الهجوم، ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء أمس الأول، اجتماعاً أمنياً على خلفية التفجير، موجهاً وفق بيان بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه والتحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجوم، الذي نفّذه أحد عناصره ويُدعى «أبو حمزة العراقي» كما قال في بيان على تطبيق تلغرام، مشيراً إلى أنّ الإرهابي فجّر نفسه بحزام ناسف في سوق «الوحيلات».

ولاقى الهجوم الإرهابي في مدينة الصدر تنديداً عربياً ودولياً واسعاً.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التفجير في بيان قال فيه إن: «هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعاً بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدوداً».

من جهته، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره العراقي برهم صالح دان فيها هذا الهجوم العنيف، فيما جددت مملكة البحرين موقفها الثابت المناهض بشدة للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله. كما أكدت الكويت وقوفها دولة وتضامنها مع العراق في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

كما نددت المملكة العربية السعودية والأردن ومصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقاً شعبية في مدينة الصدر.

الأزهر: إرهاب غاشم تجرد من معاني الإنسانية

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة الصدر، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقاً في منطقة مدينة الصدر، وراح ضحيته العديد من الأبرياء، وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر الشريف في بيان تضامنه الكامل مع العراق الشقيق، قيادة وحكومة وشعباً، في وجه هذا الإرهاب الغاشم الذي تجرد من كل معاني الإنسانية، واستباح الدماء البريئة في أيام مباركة، داعياً الله أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

«الجامعة»: الهجوم يستهدف زعزعة الأمن

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق «الوحيلات» في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء أمس الأول.

وقالت في بيان أصدرته إن هذا التفجير الإرهابي في يوم فضيل، ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي أن يقوّض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للإرهاب والسلاح المنفلت غير الخاضع لسيطرة الدولة، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

واشنطن تؤكد مواصلة دعم العراقيين لهزيمة «داعش»

أعربت السفارة الأميركية في العراق أمس، عن إدانتها التفجير الإرهابي في مدينة الصدر شرق بغداد.

وقالت السفارة الأميركية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «الولايات المتحدة الأميركية تعرب عن حزنها العميق إزاء الهجوم المروع الذي وقع في بغداد، وتدين بشدة كل ما يفسد أجواء عيد الأضحى المبارك بهذا العمل الإرهابي الجبان». وأضافت السفارة: «تعازينا القلبية للضحايا، ونصلي من أجل إحلال السلام لعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين»، مؤكدة أنها «ستواصل دعم شركائها العراقيين وهم يسعون إلى بناء مستقبل مستقر ومسالم، وهزيمة دائمة لداعش».