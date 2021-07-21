قصف إسرائيلي يستهدف لبنان رداً على إطلاق صاروخين

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب، بيروت (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، إطلاق مدفعيته باتجاه جنوب لبنان رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين نحو إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في تغريدة: «مدفعية جيش الدفاع تقصف في منطقة جنوب لبنان، ردًا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل».

وكان قد أكد في تغريدة سابقة أنه «تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل».

وقال الجيش الإسرائيلي في تغريدة إن «منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية قد اعترضت صاروخاً واحداً، فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل». وتابع: «نظل على استعداد للدفاع عن إسرائيل على جميع الجبهات». كما أشار أدرعي إلى أنه «لا توجد أي تعليمات خاصة للجبهة الداخلية في هذه الساعة».

وأصدر الجيش اللبناني، أمس، بياناً بشأن القصف المدفعي الإسرائيلي على لبنان، قائلاً إنه عثر على ثلات منصات لإطلاق الصواريخ، بينما قالت إسرائيل إن أي جهة تهدد أمنها ستدفع «ثمناً مؤلماً». وقال الجيش إن منطقة «وادي حامول» جنوب البلاد تعرضت، فجر أمس، لقصف مدفعي إسرائيلي، لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضح أن المنطقة اُستهدفت بـ12 قذيفة مدفعية بعدما وصفها بـ«ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن هجمات صاروخية نُفّذت من الأراضي اللبنانية». وأشار الجيش إلى أنه عثر في محيط منطقة القليلة في الجنوب على 3 منصات لإطلاق صواريخ من نوع «غراد»، كان على إحداها صاروخ معد للإطلاق، بينما عطلته الوحدات المختصة. وكان الجيش الإسرائيلي قال في تغريدة: «أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل».

وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: «لن نسمح للوضع في لبنان أن ينعكس على أراضينا، ومن يحاول إلحاق الأذى بنا سيدفع ثمناً مؤلماً».

وفي نفس السياق، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الدولة اللبنانية «بالتمكين من تنفيذ نشاط إرهابي، انطلاقاً من أراضيها»، ملمحاً إلى أن الواقعة ربما كانت مرتبطة بمشاكل الحكم التي تعصف بلبنان.

وكتب على تويتر «لن نسمح للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في لبنان بأن تشكل تهديداً لأمن إسرائيل»، وأضاف «أدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراء من أجل إعادة الاستقرار إلى لبنان».

وقالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل» إنها على اتصال مباشر مع الجيش اللبناني وإسرائيل للحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد آخر، مضيفة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة.

يذكر أن آخر عملية إطلاق صواريخ من لبنان إلى إسرائيل وقعت في مايو، خلال الحرب التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في قطاع غزة.

صواريخ إسرائيلية تستهدف الميليشيات الإيرانية في حلب

قتل 5 مقاتلين من الميليشيات الإيرانية في ضربات إسرائيلية مساء أمس الأول في منطقة «السفيرة» بريف حلب الشرقي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن مقاتلين سوريين قتلا، إضافة إلى ثلاثة مقاتلين غير سوريين في صفوف ميليشيات موالية لإيران.

وقال المرصد إن الضربات استهدفت مواقع عسكرية للجيش السوري، تتواجد فيها مقرات ومستودعات أسلحة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الإيرانية. وقال المرصد إن «الضربات إسرائيلية»، فيما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن «غارات إسرائيلية استهدفت بعض النقاط في منطقة السفيرة، وذلك في حوالي الساعة الحادية عشر و37 دقيقة مساء الاثنين».من جهتها، لم تؤكد إسرائيل شن أي غارات جوية.

والشهر الماضي، قتل 11 سورياً على الأقل بينهم 7 من جنود، جراء قصف طال وفق المرصد مركزاً للبحوث العلمية قرب قرية «خربة التينة» في ريف حمص الغربي.

واستهدف القصف مواقع عسكرية تابعة للدفاع الجوي في المنطقة، كما طال مستودع ذخيرة لميليشيا «حزب الله» اللبناني جنوب مدينة حمص.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة بشكل خاص مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.